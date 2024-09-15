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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

Монеты Ангальт-Дессау 1867 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1867 B
Средняя цена 25 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1867 B
Средняя цена 20 $
Продажи
0 5
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