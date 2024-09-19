Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869
1 пфенниг 1867 года B (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,37 - 1,7 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Дессау
- Период Леопольд Фридрих
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1867
- Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 1 пфенниг 1867 года со знаком B. Это медная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 749 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 50 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2019.
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Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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