1 пфенниг 1867 года B (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 1 пфенниг 1867 года со знаком B. Это медная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 749 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 50 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2019.

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