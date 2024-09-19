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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

1 пфенниг 1867 года B (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1867 года B - цена монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих Реверс монеты - 1 пфенниг 1867 года B - цена монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,37 - 1,7 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Дессау
  • Период Леопольд Фридрих
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1867
  • Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 1 пфенниг 1867 года со знаком B. Это медная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 749 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 50 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2019.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Russiancoin (2)
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1867 B на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1867 B на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1867 B на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1867 B на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1867 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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