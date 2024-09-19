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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

3 пфеннига 1867 года B (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1867 года B - цена монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих Реверс монеты - 3 пфеннига 1867 года B - цена монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,17 - 4,73 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Дессау
  • Период Леопольд Фридрих
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1867
  • Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 3 пфеннига 1867 года со знаком B. Это медная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1056 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

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Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1867 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1867 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1867 B на аукционе Karamitsos - September 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1867 B на аукционе Niemczyk - March 19, 2023
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1867 B на аукционе Niemczyk - March 19, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1867 B на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1867 B на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1867 B на аукционе Russiancoin - March 19, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 19 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1867 B на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1867 B на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1867 B на аукционе Russiancoin - February 16, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1867 B на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1867 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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