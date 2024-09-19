3 пфеннига 1867 года B (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 3 пфеннига 1867 года со знаком B. Это медная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1056 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

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