Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869
3 пфеннига 1867 года B (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,17 - 4,73 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Дессау
- Период Леопольд Фридрих
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1867
- Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 3 пфеннига 1867 года со знаком B. Это медная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1056 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
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Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 19 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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