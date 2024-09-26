Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

Монеты Ангальт-Дессау 1856 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1856 A
Средняя цена 130 $
Продажи
0 10

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1856 A
Средняя цена 95 $
Продажи
0 17
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск