1 пфенниг 1856 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 1 пфенниг 1856 года со знаком A. Это медная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 406 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 370 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

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