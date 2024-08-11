Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869
1 пфенниг 1856 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,37 - 1,7 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Дессау
- Период Леопольд Фридрих
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1856
- Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 1 пфенниг 1856 года со знаком A. Это медная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 406 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 370 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.
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Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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