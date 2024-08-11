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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

1 пфенниг 1856 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1856 года A - цена монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих Реверс монеты - 1 пфенниг 1856 года A - цена монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,37 - 1,7 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Дессау
  • Период Леопольд Фридрих
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1856
  • Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 1 пфенниг 1856 года со знаком A. Это медная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 406 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 370 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

Сохранность
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Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1856 A на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1856 A на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1856 A на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1856 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1856 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1856 A на аукционе Russiancoin - June 10, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1856 A на аукционе Russiancoin - October 15, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 15 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1856 A на аукционе Russiancoin - April 30, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1856 A на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1856 A на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1856 A на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1856 A на аукционе Künker - March 14, 2019
Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1856 A на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность UNC
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Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1856 A на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1856 A на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1856 A на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1856 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1856 A на аукционе Heritage - July 5, 2011
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1856 A на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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