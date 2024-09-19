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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

2 1/2 серебряных гроша 1856 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1856 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1856 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,248 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Дессау
  • Период Леопольд Фридрих
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1856
  • Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 2 1/2 серебряных гроша 1856 года со знаком A. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 137 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 22 июня 2009.

Сохранность
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  • Künker (2)
  • Stack's (1)
  • UBS (1)
  • WAG (5)
Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1856 A на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1856 A на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность AU
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1856 A на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1856 A на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1856 A на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1856 A на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1856 A на аукционе WAG - November 10, 2013
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1856 A на аукционе Stack's - January 9, 2011
Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1856 A на аукционе Stack's - January 9, 2011
Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1856 A на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1856 A на аукционе UBS - September 9, 2008
Продавец UBS
Дата 9 сентября 2008
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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