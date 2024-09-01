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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

Монеты Ангальт-Бернбурга 1827 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/24 талера 1827
Средняя цена 40 $
Продажи
0 16

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1827
Средняя цена 30 $
Продажи
0 12
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