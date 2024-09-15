Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862
1 пфенниг 1827 года (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,37 - 1,97 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Бернбург
- Период Алексиус Фридрих Кристиан
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1827
- Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
- Монетный двор Харцгероде
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1 пфенниг 1827 года. Это медная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 396 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 38 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.
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