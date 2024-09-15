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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

1 пфенниг 1827 года (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1827 года - цена монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан Реверс монеты - 1 пфенниг 1827 года - цена монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,37 - 1,97 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Бернбург
  • Период Алексиус Фридрих Кристиан
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1827
  • Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
  • Монетный двор Харцгероде
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1 пфенниг 1827 года. Это медная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 396 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 38 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

Сохранность
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  • WAG (2)
  • Zöttl (1)
Ангальт-Бернбург 1 пфенниг 1827 на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 1 пфенниг 1827 на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 1 пфенниг 1827 на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 1 пфенниг 1827 на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 1 пфенниг 1827 на аукционе Zöttl - November 20, 2021
Продавец Zöttl
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Ангальт-Бернбург 1 пфенниг 1827 на аукционе Russiancoin - June 10, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 1 пфенниг 1827 на аукционе Russiancoin - October 15, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 15 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 1 пфенниг 1827 на аукционе Russiancoin - April 30, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 1 пфенниг 1827 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Ангальт-Бернбург 1 пфенниг 1827 на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 1 пфенниг 1827 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 1 пфенниг 1827 на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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