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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

1/24 талера 1827 года (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)

Аверс монеты - 1/24 талера 1827 года - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан Реверс монеты - 1/24 талера 1827 года - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,368)
  • Вес 1,986 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7308 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Бернбург
  • Период Алексиус Фридрих Кристиан
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1827
  • Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
  • Монетный двор Харцгероде
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1/24 талера 1827 года. Это серебряная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 38 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Höhn (3)
  • Russiancoin (11)
  • WAG (1)
Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1827 на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1827 на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1827 на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1827 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1827 на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1827 на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1827 на аукционе Russiancoin - June 10, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1827 на аукционе Russiancoin - October 15, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 15 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1827 на аукционе Russiancoin - April 30, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1827 на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1827 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1827 на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1827 на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1827 на аукционе Höhn - October 27, 2016
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1827 на аукционе Höhn - March 1, 2015
Продавец Höhn
Дата 1 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1827 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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