Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862
1/24 талера 1827 года (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,368)
- Вес 1,986 гр
- Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7308 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Бернбург
- Период Алексиус Фридрих Кристиан
- Номинал 1/24 талера
- Год 1827
- Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
- Монетный двор Харцгероде
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1/24 талера 1827 года. Это серебряная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 38 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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