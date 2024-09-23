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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

Монеты Ангальт-Бернбурга 1809 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1809 HS
Средняя цена 630 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 гульден 1809 HS
Средняя цена 130 $
Продажи
0 9
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