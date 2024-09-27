Талер 1809 года HS (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты Талер 1809 года со знаком HS. Это серебряная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5164 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.

Сохранность XF (1) VF (16)