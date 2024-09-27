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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

Талер 1809 года HS (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)

Аверс монеты - Талер 1809 года HS - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан Реверс монеты - Талер 1809 года HS - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Бернбург
  • Период Алексиус Фридрих Кристиан
  • Номинал Талер
  • Год 1809
  • Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
  • Монетный двор Харцгероде
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты Талер 1809 года со знаком HS. Это серебряная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5164 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.

Сохранность
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  • Künker (6)
  • WAG (2)
Ангальт-Бернбург Талер 1809 HS на аукционе Felzmann - June 29, 2022
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF
Цена
463 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Ангальт-Бернбург Талер 1809 HS на аукционе Felzmann - January 17, 2022
Продавец Felzmann
Дата 17 января 2022
Сохранность VF
Цена
Ангальт-Бернбург Талер 1809 HS на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность VF
Цена
261 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Ангальт-Бернбург Талер 1809 HS на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1809 HS на аукционе Felzmann - September 6, 2021
Продавец Felzmann
Дата 6 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Ангальт-Бернбург Талер 1809 HS на аукционе Felzmann - June 30, 2021
Продавец Felzmann
Дата 30 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Ангальт-Бернбург Талер 1809 HS на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1809 HS на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1809 HS на аукционе Künker - March 14, 2019
Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1809 HS на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1809 HS на аукционе WAG - November 9, 2014
Продавец WAG
Дата 9 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
Ангальт-Бернбург Талер 1809 HS на аукционе Künker - March 12, 2014
Продавец Künker
Дата 12 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1809 HS на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1809 HS на аукционе Busso Peus - November 4, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1809 HS на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1809 HS на аукционе Künker - June 19, 2007
Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1809 HS на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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