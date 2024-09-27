Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862
Талер 1809 года HS (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Бернбург
- Период Алексиус Фридрих Кристиан
- Номинал Талер
- Год 1809
- Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
- Монетный двор Харцгероде
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты Талер 1809 года со знаком HS. Это серебряная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5164 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Felzmann (4)
- Grün (2)
- Höhn (1)
- Katz (1)
- Künker (6)
- WAG (2)
Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 12 марта 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Талер 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск