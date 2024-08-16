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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

1 гульден 1809 года HS (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)

Аверс монеты - 1 гульден 1809 года HS - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан Реверс монеты - 1 гульден 1809 года HS - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,031 гр
  • Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Бернбург
  • Период Алексиус Фридрих Кристиан
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1809
  • Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
  • Монетный двор Харцгероде
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1 гульден 1809 года со знаком HS. Это серебряная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 654 проданному на аукционе Dr. Reinhard Fischer Auktionen за 180 EUR. Торги состоялись 17 мая 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gärtner (1)
  • HIRSCH (3)
  • Höhn (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Teutoburger (1)
Ангальт-Бернбург 1 гульден 1809 HS на аукционе Gärtner - October 12, 2021
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Ангальт-Бернбург 1 гульден 1809 HS на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Ангальт-Бернбург 1 гульден 1809 HS на аукционе HIRSCH - June 19, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1809 HS на аукционе HIRSCH - September 27, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Ангальт-Бернбург 1 гульден 1809 HS на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1809 HS на аукционе HIRSCH - February 14, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Ангальт-Бернбург 1 гульден 1809 HS на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1809 HS на аукционе Höhn - January 13, 2016
Продавец Höhn
Дата 13 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1809 HS на аукционе Teutoburger - February 24, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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