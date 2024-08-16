Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862
1 гульден 1809 года HS (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)
Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,031 гр
- Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Бернбург
- Период Алексиус Фридрих Кристиан
- Номинал 1 гульден
- Год 1809
- Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
- Монетный двор Харцгероде
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1 гульден 1809 года со знаком HS. Это серебряная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 654 проданному на аукционе Dr. Reinhard Fischer Auktionen за 180 EUR. Торги состоялись 17 мая 2019.
Сохранность
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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