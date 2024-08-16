1 гульден 1809 года HS (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1 гульден 1809 года со знаком HS. Это серебряная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 654 проданному на аукционе Dr. Reinhard Fischer Auktionen за 180 EUR. Торги состоялись 17 мая 2019.

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