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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

Монеты Ангальт-Бернбурга 1808 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1808 HS
Средняя цена 100 $
Продажи
0 36

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1808
Средняя цена 150 $
Продажи
0 5
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