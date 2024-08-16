Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862
1 пфенниг 1808 года (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,46 - 2,45 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Бернбург
- Период Алексиус Фридрих Кристиан
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1808
- Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
- Монетный двор Харцгероде
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1 пфенниг 1808 года. Это медная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 393 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 260 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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