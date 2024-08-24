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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

1 гульден 1808 года HS (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)

Аверс монеты - 1 гульден 1808 года HS - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан Реверс монеты - 1 гульден 1808 года HS - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,031 гр
  • Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Бернбург
  • Период Алексиус Фридрих Кристиан
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1808
  • Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
  • Монетный двор Харцгероде
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1 гульден 1808 года со знаком HS. Это серебряная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 194 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 280 USD. Торги состоялись 11 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Tauler & Fau (1)
  • Teutoburger (5)
  • WAG (2)
  • Wormser Auktionshaus (1)
Ангальт-Бернбург 1 гульден 1808 HS на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Ангальт-Бернбург 1 гульден 1808 HS на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Ангальт-Бернбург 1 гульден 1808 HS на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1808 HS на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1808 HS на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Ангальт-Бернбург 1 гульден 1808 HS на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1808 HS на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1808 HS на аукционе Rhenumis - November 26, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1808 HS на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1808 HS на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1808 HS на аукционе Wormser Auktionshaus - March 4, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1808 HS на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1808 HS на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1808 HS на аукционе Numisbalt - April 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1808 HS на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
Ангальт-Бернбург 1 гульден 1808 HS на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1808 HS на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Ангальт-Бернбург 1 гульден 1808 HS на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1808 HS на аукционе London Coin Galleries - June 2, 2017
Продавец London Coin Galleries
Дата 2 июня 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1808 HS на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1808 HS на аукционе London Coin Galleries - November 10, 2016
Продавец London Coin Galleries
Дата 10 ноября 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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