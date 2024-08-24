1 гульден 1808 года HS (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1 гульден 1808 года со знаком HS. Это серебряная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 194 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 280 USD. Торги состоялись 11 мая 2021.

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