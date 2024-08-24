Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862
1 гульден 1808 года HS (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,031 гр
- Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Бернбург
- Период Алексиус Фридрих Кристиан
- Номинал 1 гульден
- Год 1808
- Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
- Монетный двор Харцгероде
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1 гульден 1808 года со знаком HS. Это серебряная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 194 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 280 USD. Торги состоялись 11 мая 2021.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
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Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
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Дата 19 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
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Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность VF
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Дата 2 июня 2017
Сохранность MS62 PCGS
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Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
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