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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

Монеты Ангальт-Бернбурга 1807 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/48 талера 1807
Средняя цена 120 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1807
Средняя цена 65 $
Продажи
0 2
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