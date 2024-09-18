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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

1 пфенниг 1807 года (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1807 года - цена монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан Реверс монеты - 1 пфенниг 1807 года - цена монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,46 - 2,45 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Бернбург
  • Период Алексиус Фридрих Кристиан
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1807
  • Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
  • Монетный двор Харцгероде
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1 пфенниг 1807 года. Это медная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5162 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 70 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.

Сохранность
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Ангальт-Бернбург 1 пфенниг 1807 на аукционе Künker - March 14, 2019
Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Ангальт-Бернбург 1 пфенниг 1807 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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