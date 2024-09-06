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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

1/48 талера 1807 года (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)

Аверс монеты - 1/48 талера 1807 года - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан Реверс монеты - 1/48 талера 1807 года - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 0,97 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2425 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Бернбург
  • Период Алексиус Фридрих Кристиан
  • Номинал 1/48 талера
  • Год 1807
  • Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
  • Монетный двор Харцгероде
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1/48 талера 1807 года. Это серебряная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5161 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 120 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.

Сохранность
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  • Höhn (1)
  • Künker (1)
Ангальт-Бернбург 1/48 талера 1807 на аукционе Künker - March 14, 2019
Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Ангальт-Бернбург 1/48 талера 1807 на аукционе Höhn - September 10, 2011
Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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