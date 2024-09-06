Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862
1/48 талера 1807 года (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 0,97 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2425 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Бернбург
- Период Алексиус Фридрих Кристиан
- Номинал 1/48 талера
- Год 1807
- Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
- Монетный двор Харцгероде
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1/48 талера 1807 года. Это серебряная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5161 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 120 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.
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