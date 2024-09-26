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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

Серебряные монеты 1/48 талера Алексиуса Фридриха Кристиана - Ангальт-Бернбург

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1/48 талера 1807

Год Знак Описание Продажи Продажи
1807 0 2
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