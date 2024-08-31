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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

Монеты Ангальт-Бернбурга 1806 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1806 HS
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 94
Аверс
Реверс
1 гульден 1806 HS
Средняя цена 130 $
Продажи
0 48
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