Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862
1 гульден 1806 года HS (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,031 гр
- Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Бернбург
- Период Алексиус Фридрих Кристиан
- Номинал 1 гульден
- Год 1806
- Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
- Монетный двор Харцгероде
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1 гульден 1806 года со знаком HS. Это серебряная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1729 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 240 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2013.
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Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 29 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 8 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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