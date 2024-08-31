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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

1 гульден 1806 года HS (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)

Аверс монеты - 1 гульден 1806 года HS - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан Реверс монеты - 1 гульден 1806 года HS - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,031 гр
  • Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Бернбург
  • Период Алексиус Фридрих Кристиан
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1806
  • Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
  • Монетный двор Харцгероде
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1 гульден 1806 года со знаком HS. Это серебряная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1729 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 240 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Zöttl (1)
Ангальт-Бернбург 1 гульден 1806 HS на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Ангальт-Бернбург 1 гульден 1806 HS на аукционе ANTIUM AURUM - May 22, 2024
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Ангальт-Бернбург 1 гульден 1806 HS на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1806 HS на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1806 HS на аукционе Stephen Album - September 17, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1806 HS на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1806 HS на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1806 HS на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1806 HS на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1806 HS на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1806 HS на аукционе Coinhouse - March 27, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1806 HS на аукционе Zöttl - March 19, 2022
Продавец Zöttl
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1806 HS на аукционе Stephen Album - March 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1806 HS на аукционе Dorotheum - November 26, 2021
Продавец Dorotheum
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1806 HS на аукционе HIRSCH - November 21, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1806 HS на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1806 HS на аукционе Rio de la Plata - May 29, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 29 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1806 HS на аукционе Wormser Auktionshaus - March 4, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1806 HS на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Ангальт-Бернбург 1 гульден 1806 HS на аукционе Emporium Hamburg - September 8, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 8 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 гульден 1806 HS на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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