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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

Талер 1806 года HS (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)

Аверс монеты - Талер 1806 года HS - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан Реверс монеты - Талер 1806 года HS - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Бернбург
  • Период Алексиус Фридрих Кристиан
  • Номинал Талер
  • Год 1806
  • Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
  • Монетный двор Харцгероде
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты Талер 1806 года со знаком HS. Это серебряная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4800 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ангальт-Бернбург Талер 1806 HS на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 90000 JPY
Ангальт-Бернбург Талер 1806 HS на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
553 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Ангальт-Бернбург Талер 1806 HS на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1806 HS на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1806 HS на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1806 HS на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1806 HS на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1806 HS на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1806 HS на аукционе Frühwald - April 2, 2022
Продавец Frühwald
Дата 2 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1806 HS на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1806 HS на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
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Ангальт-Бернбург Талер 1806 HS на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
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Ангальт-Бернбург Талер 1806 HS на аукционе Gärtner - October 12, 2021
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1806 HS на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность MS63 PCGS
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Ангальт-Бернбург Талер 1806 HS на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность XF
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Ангальт-Бернбург Талер 1806 HS на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1806 HS на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1806 HS на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1806 HS на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1806 HS на аукционе Auction World - October 18, 2020
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1806 HS на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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