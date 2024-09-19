Талер 1806 года HS (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты Талер 1806 года со знаком HS. Это серебряная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4800 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

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