Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862
Талер 1806 года HS (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Бернбург
- Период Алексиус Фридрих Кристиан
- Номинал Талер
- Год 1806
- Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
- Монетный двор Харцгероде
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты Талер 1806 года со знаком HS. Это серебряная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4800 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 90000 JPY
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 2 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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