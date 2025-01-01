flag
FürstenbergOkres:1804-1804 1804-1804

Katalog monet Karla Joachima (1804-1804)

Łączna liczba dodanych monet: 6

Okres Karla Joachima
Katalog monetKarl Joachim1804-1804
coinSrebro
coinMiedź
Rok monety

Ceny i opis monet Karla Joachima

ZdjęcieOpisMetalŚred. cenaUNCŚred. cenaPROOFNotowania
Coin photoCoin photo
Furstenberg, Karl Joachim
20 Kreuzer 1804 W
Silver$800-018Coin photoCoin photo
Furstenberg, Karl Joachim
3 Kreuzer 1804 W
Silver$330-09Coin photoCoin photo
Furstenberg, Karl Joachim
6 Kreuzer 1804 W
Silver$400-011Coin photoCoin photo
Furstenberg, Karl Joachim
Thaler 1804 C.H.
Silver$3,700-039Coin photoCoin photo
Furstenberg, Karl Joachim
Kreuzer 1804 W
Copper$200-011Coin photoCoin photo
Furstenberg, Karl Joachim
10 Kreuzer 1804 W
Silver$270-144
Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FürstenbergaWszystkie fürstenbergskie monetyfürstenbergskie srebrne monetyAukcje numizmatyczne