Fürstenberg
Okres:
1804-1804
1804-1804
Karl Joachim
1804-1804
Fürstenberg
1804
Monety Fürstenberga 1804 roku
Srebrne monety
Talar 1804 C.H.
Średnia cena
3700 $
Sprzedaży
0
39
20 krajcarow 1804 W
Średnia cena
800 $
Sprzedaży
0
18
10 krajcarow 1804 W
Średnia cena
270 $
Sprzedaży
1
44
6 krajcarów 1804 W
Średnia cena
400 $
Sprzedaży
0
11
3 krajcary 1804 W
Średnia cena
330 $
Sprzedaży
0
9
Monety miedziane
1 krajcar 1804 W
Średnia cena
200 $
Sprzedaży
0
11
