flag
FürstenbergOkres:1804-1804 1804-1804

Monety Fürstenberga 1804 roku

Srebrne monety

Awers
Rewers
Talar 1804 C.H.
Średnia cena3700 $
Sprzedaży
039
Awers
Rewers
20 krajcarow 1804 W
Średnia cena800 $
Sprzedaży
018
Awers
Rewers
10 krajcarow 1804 W
Średnia cena270 $
Sprzedaży
144
Awers
Rewers
6 krajcarów 1804 W
Średnia cena400 $
Sprzedaży
011
Awers
Rewers
3 krajcary 1804 W
Średnia cena330 $
Sprzedaży
09

Monety miedziane

Awers
Rewers
1 krajcar 1804 W
Średnia cena200 $
Sprzedaży
011
Kategoria
Rok
Szukaj