6 krajcarów 1804 W (Fürstenberg, Karl Joachim)

Awers monety - 6 krajcarów 1804 W - cena srebrnej monety - Fürstenberg, Karl JoachimRewers monety - 6 krajcarów 1804 W - cena srebrnej monety - Fürstenberg, Karl Joachim

Zdjęcie: Leu Numismatik

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,333)
  • Waga2,46 g
  • Czystego srebra (0,0263 oz) 0,8192 g
  • RantOzdobny
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC6,720

Opis

  • KrajFürstenberg
  • OkresKarl Joachim
  • Nominał6 krajcarów
  • Rok1804
  • WładcaKarl Joachim (Książę Furstenbergu)
  • MennicaStuttgart
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:400 USD
Ceny na aukcjach (11)

Sprawdź wartość monety fürstenbergskiej 6 krajcarów 1804 ze znakiem W. Jest to srebrna moneta z okresu Karla Joachima. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 538 z aukcji Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün której łączna cena osiągnęła 550 EUR. Licytacja odbyła się 15 listopada 2011.

Stan
Fürstenberg 6 krajcarów 1804 W na aukcji Künker - 24 lipca 2025
SprzedawcaKünker
Data24 lipca 2025
StanXF
Cena
224 $
Cena w walucie aukcji 190 EUR
Fürstenberg 6 krajcarów 1804 W na aukcji SINCONA - 15 maja 2024
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2024
StanXF
Cena
154 $
Cena w walucie aukcji 140 CHF
Fürstenberg 6 krajcarów 1804 W na aukcji Sonntag - 7 grudnia 2023
SprzedawcaSonntag
Data7 grudnia 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Fürstenberg 6 krajcarów 1804 W na aukcji Leu - 21 sierpnia 2022
SprzedawcaLeu
Data21 sierpnia 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Fürstenberg 6 krajcarów 1804 W na aukcji Sonntag - 30 listopada 2021
SprzedawcaSonntag
Data30 listopada 2021
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Fürstenberg 6 krajcarów 1804 W na aukcji Münzen & Medaillen - 20 listopada 2020
SprzedawcaMünzen & Medaillen
Data20 listopada 2020
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Fürstenberg 6 krajcarów 1804 W na aukcji WAG - 16 lutego 2020
SprzedawcaWAG
Data16 lutego 2020
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Fürstenberg 6 krajcarów 1804 W na aukcji Künker - 9 października 2013
SprzedawcaKünker
Data9 października 2013
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Fürstenberg 6 krajcarów 1804 W na aukcji Grün - 16 listopada 2011
SprzedawcaGrün
Data16 listopada 2011
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Fürstenberg 6 krajcarów 1804 W na aukcji Gorny & Mosch - 22 października 2010
SprzedawcaGorny & Mosch
Data22 października 2010
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Fürstenberg 6 krajcarów 1804 W na aukcji Künker - 6 października 2008
SprzedawcaKünker
Data6 października 2008
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 6 krajcarów 1804 W z okresu Karla Joachima?

Według najnowszych danych na dzień 21 sierpnia 2025, średnia cena srebrnej monety 6 krajcarów 1804 Karla Joachima ze znakiem W wynosi 400 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 krajcarów 1804 z literami W?

Informacja o aktualnej wartości fürstenbergskiej monety 6 krajcarów 1804 z literami W opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 krajcarów z datą 1804 i znakiem W?

Aby sprzedać 6 krajcarów 1804 W, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

