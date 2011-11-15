6 krajcarów 1804 W (Fürstenberg, Karl Joachim)

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 krajcarów 1804 z literami W?

Informacja o aktualnej wartości fürstenbergskiej monety 6 krajcarów 1804 z literami W opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.