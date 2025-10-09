flag
FürstenbergOkres:1804-1804 1804-1804

10 krajcarow 1804 W (Fürstenberg, Karl Joachim)

Awers monety - 10 krajcarow 1804 W - cena srebrnej monety - Fürstenberg, Karl JoachimRewers monety - 10 krajcarow 1804 W - cena srebrnej monety - Fürstenberg, Karl Joachim

Zdjęcie: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,500)
  • Waga3,898 g
  • Czystego srebra (0,0627 oz) 1,949 g
  • Średnica25 mm
  • RantOzdobny
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC6,075

Opis

  • KrajFürstenberg
  • OkresKarl Joachim
  • Nominał10 krajcarow
  • Rok1804
  • WładcaKarl Joachim (Książę Furstenbergu)
  • MennicaStuttgart
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:270 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 10 krajcarow 1804 W - cena srebrnej monety - Fürstenberg, Karl Joachim
Ceny na aukcjach (43)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety fürstenbergskiej 10 krajcarow 1804 ze znakiem W. Jest to srebrna moneta z okresu Karla Joachima. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 539 z aukcji Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün której łączna cena osiągnęła 380 EUR. Licytacja odbyła się 15 listopada 2011.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Fürstenberg 10 krajcarow 1804 W na aukcji Künker - 26 lipca 2024
SprzedawcaKünker
Data26 lipca 2024
StanAU
Cena
380 $
Cena w walucie aukcji 350 EUR
Fürstenberg 10 krajcarow 1804 W na aukcji Heritage - 23 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data23 czerwca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
301 $
Cena w walucie aukcji 301 USD
Fürstenberg 10 krajcarow 1804 W na aukcji Künker - 19 czerwca 2024
SprzedawcaKünker
Data19 czerwca 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Fürstenberg 10 krajcarow 1804 W na aukcji SINCONA - 15 maja 2024
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Fürstenberg 10 krajcarow 1804 W na aukcji Teutoburger - 27 maja 2022
SprzedawcaTeutoburger
Data27 maja 2022
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Fürstenberg 10 krajcarow 1804 W na aukcji Grün - 12 listopada 2021
SprzedawcaGrün
Data12 listopada 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Fürstenberg 10 krajcarow 1804 W na aukcji Künker - 12 października 2021
SprzedawcaKünker
Data12 października 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Fürstenberg 10 krajcarow 1804 W na aukcji Münzen & Medaillen - 20 listopada 2020
SprzedawcaMünzen & Medaillen
Data20 listopada 2020
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Fürstenberg 10 krajcarow 1804 W na aukcji Münzen & Medaillen - 20 listopada 2020
SprzedawcaMünzen & Medaillen
Data20 listopada 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Fürstenberg 10 krajcarow 1804 W na aukcji Rauch - 14 grudnia 2019
SprzedawcaRauch
Data14 grudnia 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Fürstenberg 10 krajcarow 1804 W na aukcji Hess Divo - 3 grudnia 2019
SprzedawcaHess Divo
Data3 grudnia 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Fürstenberg 10 krajcarow 1804 W na aukcji WAG - 6 października 2019
SprzedawcaWAG
Data6 października 2019
StanAU
Cena
Fürstenberg 10 krajcarow 1804 W na aukcji WAG - 2 grudnia 2018
SprzedawcaWAG
Data2 grudnia 2018
StanAU
Cena
Fürstenberg 10 krajcarow 1804 W na aukcji Sonntag - 27 listopada 2018
SprzedawcaSonntag
Data27 listopada 2018
StanAU
Cena
Fürstenberg 10 krajcarow 1804 W na aukcji Grün - 16 maja 2018
SprzedawcaGrün
Data16 maja 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Fürstenberg 10 krajcarow 1804 W na aukcji WAG - 6 maja 2018
SprzedawcaWAG
Data6 maja 2018
StanAU
Cena
Fürstenberg 10 krajcarow 1804 W na aukcji Grün - 15 listopada 2017
SprzedawcaGrün
Data15 listopada 2017
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Fürstenberg 10 krajcarow 1804 W na aukcji WAG - 11 czerwca 2017
SprzedawcaWAG
Data11 czerwca 2017
StanAU
Cena
Fürstenberg 10 krajcarow 1804 W na aukcji Kricheldorf - 21 lutego 2017
SprzedawcaKricheldorf
Data21 lutego 2017
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Fürstenberg 10 krajcarow 1804 W na aukcji Sonntag - 1 grudnia 2015
SprzedawcaSonntag
Data1 grudnia 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Fürstenberg 10 krajcarow 1804 W na aukcji Stack's - 11 listopada 2015
Fürstenberg 10 krajcarow 1804 W na aukcji Stack's - 11 listopada 2015
SprzedawcaStack's
Data11 listopada 2015
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Fürstenberg 10 krajcarow 1804 W na aukcji Künker - 9 października 2025
SprzedawcaKünker
Data9 października 2025
StanAU
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 10 krajcarow 1804 W z okresu Karla Joachima?

Według najnowszych danych na dzień 21 sierpnia 2025, średnia cena srebrnej monety 10 krajcarow 1804 Karla Joachima ze znakiem W wynosi 270 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 krajcarow 1804 z literami W?

Informacja o aktualnej wartości fürstenbergskiej monety 10 krajcarow 1804 z literami W opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 10 krajcarow z datą 1804 i znakiem W?

Aby sprzedać 10 krajcarow 1804 W, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FürstenbergaKatalog monet Karla JoachimaMonety Fürstenberga w 1804 rokuWszystkie fürstenbergskie monetyfürstenbergskie srebrne monetyfürstenbergskie monety o nominale 10 krajcarowAukcje numizmatyczne