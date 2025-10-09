10 krajcarow 1804 W (Fürstenberg, Karl Joachim)
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,500)
- Waga3,898 g
- Czystego srebra (0,0627 oz) 1,949 g
- Średnica25 mm
- RantOzdobny
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
- Nakład UNC6,075
Opis
- KrajFürstenberg
- OkresKarl Joachim
- Nominał10 krajcarow
- Rok1804
- WładcaKarl Joachim (Książę Furstenbergu)
- MennicaStuttgart
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety fürstenbergskiej 10 krajcarow 1804 ze znakiem W. Jest to srebrna moneta z okresu Karla Joachima. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 539 z aukcji Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün której łączna cena osiągnęła 380 EUR. Licytacja odbyła się 15 listopada 2011.
Ile kosztuje srebrna moneta 10 krajcarow 1804 W z okresu Karla Joachima?
Według najnowszych danych na dzień 21 sierpnia 2025, średnia cena srebrnej monety 10 krajcarow 1804 Karla Joachima ze znakiem W wynosi 270 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 krajcarow 1804 z literami W?
Informacja o aktualnej wartości fürstenbergskiej monety 10 krajcarow 1804 z literami W opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 10 krajcarow z datą 1804 i znakiem W?
Aby sprzedać 10 krajcarow 1804 W, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.