1 krajcar 1804 W (Fürstenberg, Karl Joachim)

Ile kosztuje miedziana moneta 1 krajcar 1804 W z okresu Karla Joachima? Według najnowszych danych na dzień 21 sierpnia 2025, średnia cena monety 1 krajcar 1804 Karla Joachima ze znakiem W wynosi 200 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 krajcar 1804 z literami W? Informacja o aktualnej wartości fürstenbergskiej monety 1 krajcar 1804 z literami W opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.