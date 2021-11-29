1 krajcar 1804 W (Fürstenberg, Karl Joachim)
Zdjęcie: Leu Numismatik
Specyfikacja
- MetalMiedź
- Waga5,5 g
- Średnica23 mm
- RantOzdobny
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
- Nakład UNC39,600
Opis
- KrajFürstenberg
- OkresKarl Joachim
- Nominał1 krajcar
- Rok1804
- WładcaKarl Joachim (Książę Furstenbergu)
- MennicaStuttgart
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety fürstenbergskiej 1 krajcar 1804 ze znakiem W. Jest to miedziana moneta z okresu Karla Joachima. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 839 z aukcji Auktionen Münzhandlung Sonntag której łączna cena osiągnęła 450 EUR. Licytacja odbyła się 29 listopada 2021.
Ile kosztuje miedziana moneta 1 krajcar 1804 W z okresu Karla Joachima?
Według najnowszych danych na dzień 21 sierpnia 2025, średnia cena monety 1 krajcar 1804 Karla Joachima ze znakiem W wynosi 200 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 krajcar 1804 z literami W?
Informacja o aktualnej wartości fürstenbergskiej monety 1 krajcar 1804 z literami W opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 krajcar z datą 1804 i znakiem W?
Aby sprzedać 1 krajcar 1804 W, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.