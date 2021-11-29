flag
FürstenbergOkres:1804-1804 1804-1804

1 krajcar 1804 W (Fürstenberg, Karl Joachim)

Awers monety - 1 krajcar 1804 W - cena monety - Fürstenberg, Karl JoachimRewers monety - 1 krajcar 1804 W - cena monety - Fürstenberg, Karl Joachim

Zdjęcie: Leu Numismatik

Specyfikacja

  • MetalMiedź
  • Waga5,5 g
  • Średnica23 mm
  • RantOzdobny
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC39,600

Opis

  • KrajFürstenberg
  • OkresKarl Joachim
  • Nominał1 krajcar
  • Rok1804
  • WładcaKarl Joachim (Książę Furstenbergu)
  • MennicaStuttgart
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 krajcar 1804 W - cena monety - Fürstenberg, Karl Joachim
Ceny na aukcjach (11)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety fürstenbergskiej 1 krajcar 1804 ze znakiem W. Jest to miedziana moneta z okresu Karla Joachima. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 839 z aukcji Auktionen Münzhandlung Sonntag której łączna cena osiągnęła 450 EUR. Licytacja odbyła się 29 listopada 2021.

Stan
Fürstenberg 1 krajcar 1804 W na aukcji CNG - 3 stycznia 2024
SprzedawcaCNG
Data3 stycznia 2024
StanAU
Cena
150 $
Cena w walucie aukcji 150 USD
Fürstenberg 1 krajcar 1804 W na aukcji Sonntag - 7 grudnia 2023
SprzedawcaSonntag
Data7 grudnia 2023
StanAU
Cena
108 $
Cena w walucie aukcji 100 EUR
Fürstenberg 1 krajcar 1804 W na aukcji Leu - 21 sierpnia 2022
SprzedawcaLeu
Data21 sierpnia 2022
StanXF
Cena
******
******
Fürstenberg 1 krajcar 1804 W na aukcji Sonntag - 30 listopada 2021
SprzedawcaSonntag
Data30 listopada 2021
StanXF
Cena
******
******
Fürstenberg 1 krajcar 1804 W na aukcji Sonntag - 30 listopada 2021
SprzedawcaSonntag
Data30 listopada 2021
StanXF
Cena
******
******
Fürstenberg 1 krajcar 1804 W na aukcji Numismatica Ferrarese - 27 grudnia 2020
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data27 grudnia 2020
StanF
Cena
Fürstenberg 1 krajcar 1804 W na aukcji HIRSCH - 22 listopada 2020
SprzedawcaHIRSCH
Data22 listopada 2020
StanVF
Cena
******
******
Fürstenberg 1 krajcar 1804 W na aukcji Sonntag - 27 listopada 2018
SprzedawcaSonntag
Data27 listopada 2018
StanAU
Cena
******
******
Fürstenberg 1 krajcar 1804 W na aukcji Sonntag - 27 listopada 2018
SprzedawcaSonntag
Data27 listopada 2018
StanVF
Cena
******
******
Fürstenberg 1 krajcar 1804 W na aukcji Westfälische - 14 lutego 2012
SprzedawcaWestfälische
Data14 lutego 2012
StanAU
Cena
******
******
Fürstenberg 1 krajcar 1804 W na aukcji Grün - 16 listopada 2011
SprzedawcaGrün
Data16 listopada 2011
StanXF
Cena
******
******

Ile kosztuje miedziana moneta 1 krajcar 1804 W z okresu Karla Joachima?

Według najnowszych danych na dzień 21 sierpnia 2025, średnia cena monety 1 krajcar 1804 Karla Joachima ze znakiem W wynosi 200 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 krajcar 1804 z literami W?

Informacja o aktualnej wartości fürstenbergskiej monety 1 krajcar 1804 z literami W opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 krajcar z datą 1804 i znakiem W?

Aby sprzedać 1 krajcar 1804 W, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

