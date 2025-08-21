flag
FürstenbergOkres:1804-1804 1804-1804

20 krajcarow 1804 W (Fürstenberg, Karl Joachim)

Awers monety - 20 krajcarow 1804 W - cena srebrnej monety - Fürstenberg, Karl Joachim

Zdjęcie: Münzen & Medaillen GmbH

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,583)
  • Waga6,682 g
  • Czystego srebra (0,1252 oz) 3,8956 g
  • Średnica28 mm
  • RantOzdobny
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC3,010

Opis

  • KrajFürstenberg
  • OkresKarl Joachim
  • Nominał20 krajcarow
  • Rok1804
  • WładcaKarl Joachim (Książę Furstenbergu)
  • MennicaStuttgart
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:800 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 krajcarow 1804 W - cena srebrnej monety - Fürstenberg, Karl Joachim
Ceny na aukcjach (18)

Sprawdź wartość monety fürstenbergskiej 20 krajcarow 1804 ze znakiem W. Jest to srebrna moneta z okresu Karla Joachima. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1364 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 2600 EUR. Licytacja odbyła się 9 lutego 2016.

Stan
Fürstenberg 20 krajcarow 1804 W na aukcji HIRSCH - 13 lutego 2025
SprzedawcaHIRSCH
Data13 lutego 2025
StanVF
Cena
Fürstenberg 20 krajcarow 1804 W na aukcji SINCONA - 15 maja 2024
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2024
StanXF
Cena
358 $
Cena w walucie aukcji 325 CHF
Fürstenberg 20 krajcarow 1804 W na aukcji HIRSCH - 8 maja 2024
SprzedawcaHIRSCH
Data8 maja 2024
StanVF
Cena
Fürstenberg 20 krajcarow 1804 W na aukcji Möller - 16 listopada 2023
SprzedawcaMöller
Data16 listopada 2023
StanXF
Cena
Fürstenberg 20 krajcarow 1804 W na aukcji Leu - 21 sierpnia 2022
SprzedawcaLeu
Data21 sierpnia 2022
StanVF
Cena
396 $
Cena w walucie aukcji 380 CHF
Fürstenberg 20 krajcarow 1804 W na aukcji Sonntag - 31 maja 2022
SprzedawcaSonntag
Data31 maja 2022
StanAU
Cena
Fürstenberg 20 krajcarow 1804 W na aukcji Münzen Gut-Lynt - 28 marca 2021
SprzedawcaMünzen Gut-Lynt
Data28 marca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Fürstenberg 20 krajcarow 1804 W na aukcji Münzen & Medaillen - 20 listopada 2020
SprzedawcaMünzen & Medaillen
Data20 listopada 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Fürstenberg 20 krajcarow 1804 W na aukcji WAG - 16 lutego 2020
SprzedawcaWAG
Data16 lutego 2020
StanXF
Cena
Fürstenberg 20 krajcarow 1804 W na aukcji Grün - 16 maja 2018
SprzedawcaGrün
Data16 maja 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Fürstenberg 20 krajcarow 1804 W na aukcji Grün - 15 listopada 2017
SprzedawcaGrün
Data15 listopada 2017
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Fürstenberg 20 krajcarow 1804 W na aukcji Künker - 26 września 2017
SprzedawcaKünker
Data26 września 2017
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Fürstenberg 20 krajcarow 1804 W na aukcji Künker - 11 lutego 2016
SprzedawcaKünker
Data11 lutego 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Fürstenberg 20 krajcarow 1804 W na aukcji Grün - 16 listopada 2011
SprzedawcaGrün
Data16 listopada 2011
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Fürstenberg 20 krajcarow 1804 W na aukcji Gorny & Mosch - 22 października 2010
SprzedawcaGorny & Mosch
Data22 października 2010
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Fürstenberg 20 krajcarow 1804 W na aukcji Gorny & Mosch - 11 października 2007
SprzedawcaGorny & Mosch
Data11 października 2007
StanXF
Cena
Fürstenberg 20 krajcarow 1804 W na aukcji Heritage - 8 stycznia 2007
SprzedawcaHeritage
Data8 stycznia 2007
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Fürstenberg 20 krajcarow 1804 W na aukcji Heritage - 15 września 2006
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2006
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 20 krajcarow 1804 W z okresu Karla Joachima?

Według najnowszych danych na dzień 21 sierpnia 2025, średnia cena srebrnej monety 20 krajcarow 1804 Karla Joachima ze znakiem W wynosi 800 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 krajcarow 1804 z literami W?

Informacja o aktualnej wartości fürstenbergskiej monety 20 krajcarow 1804 z literami W opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 krajcarow z datą 1804 i znakiem W?

Aby sprzedać 20 krajcarow 1804 W, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

