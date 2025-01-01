flag
FürstenbergOkres:1804-1804 1804-1804

Srebrne monety 20 krajcarow Karla Joachima - Fürstenberg

type-coin
20 krajcarow 1804

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
1804W3,010018
