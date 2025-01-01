Katalog
Fürstenberg
Okres:
1804-1804
1804-1804
Karl Joachim
1804-1804
Główna
Katalog
Monety fürstenbergskie
Karl Joachim
20 krajcarow
Srebrne monety 20 krajcarow Karla Joachima - Fürstenberg
20 krajcarow 1804
Rok
Znak
Opis
Naklad
UNC
Sprzedaży
Sprzedaży
1804
W
3,010
0
18
