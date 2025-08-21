flag
FürstenbergOkres:1804-1804 1804-1804

3 krajcary 1804 W (Fürstenberg, Karl Joachim)

Awers monety - 3 krajcary 1804 W - cena srebrnej monety - Fürstenberg, Karl JoachimRewers monety - 3 krajcary 1804 W - cena srebrnej monety - Fürstenberg, Karl Joachim

Zdjęcie: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,333)
  • Waga1,21 g
  • Czystego srebra (0,013 oz) 0,4029 g
  • RantOzdobny
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC11,644

Opis

  • KrajFürstenberg
  • OkresKarl Joachim
  • Nominał3 krajcary
  • Rok1804
  • WładcaKarl Joachim (Książę Furstenbergu)
  • MennicaStuttgart
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:330 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 3 krajcary 1804 W - cena srebrnej monety - Fürstenberg, Karl Joachim
Ceny na aukcjach (9)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety fürstenbergskiej 3 krajcary 1804 ze znakiem W. Jest to srebrna moneta z okresu Karla Joachima. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 537 z aukcji Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün której łączna cena osiągnęła 650 EUR. Licytacja odbyła się 15 listopada 2011.

Stan
Fürstenberg 3 krajcary 1804 W na aukcji Sonntag - 7 grudnia 2023
SprzedawcaSonntag
Data7 grudnia 2023
StanAU
Cena
226 $
Cena w walucie aukcji 210 EUR
Fürstenberg 3 krajcary 1804 W na aukcji Münzen & Medaillen - 20 listopada 2020
SprzedawcaMünzen & Medaillen
Data20 listopada 2020
StanXF
Cena
142 $
Cena w walucie aukcji 120 EUR
Fürstenberg 3 krajcary 1804 W na aukcji Frühwald - 19 września 2020
SprzedawcaFrühwald
Data19 września 2020
StanUNC
Cena
******
******
Fürstenberg 3 krajcary 1804 W na aukcji Sonntag - 27 listopada 2018
SprzedawcaSonntag
Data27 listopada 2018
StanXF
Cena
******
******
Fürstenberg 3 krajcary 1804 W na aukcji Grün - 18 listopada 2015
SprzedawcaGrün
Data18 listopada 2015
StanVF
Cena
******
******
Fürstenberg 3 krajcary 1804 W na aukcji Westfälische - 18 września 2012
SprzedawcaWestfälische
Data18 września 2012
StanAU
Cena
******
******
Fürstenberg 3 krajcary 1804 W na aukcji Grün - 16 listopada 2011
SprzedawcaGrün
Data16 listopada 2011
StanAU
Cena
******
******
Fürstenberg 3 krajcary 1804 W na aukcji Westfälische - 8 lutego 2011
SprzedawcaWestfälische
Data8 lutego 2011
StanAU
Cena
******
******
Fürstenberg 3 krajcary 1804 W na aukcji Gorny & Mosch - 22 października 2010
SprzedawcaGorny & Mosch
Data22 października 2010
StanUNC
Cena
******
******

Ile kosztuje srebrna moneta 3 krajcary 1804 W z okresu Karla Joachima?

Według najnowszych danych na dzień 21 sierpnia 2025, średnia cena srebrnej monety 3 krajcary 1804 Karla Joachima ze znakiem W wynosi 330 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 krajcary 1804 z literami W?

Informacja o aktualnej wartości fürstenbergskiej monety 3 krajcary 1804 z literami W opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 3 krajcary z datą 1804 i znakiem W?

Aby sprzedać 3 krajcary 1804 W, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

