FürstenbergOkres:1804-1804 1804-1804

Talar 1804 C.H. (Fürstenberg, Karl Joachim)

Awers monety - Talar 1804 C.H. - cena srebrnej monety - Fürstenberg, Karl JoachimRewers monety - Talar 1804 C.H. - cena srebrnej monety - Fürstenberg, Karl Joachim

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,833)
  • Waga28,063 g
  • Czystego srebra (0,7516 oz) 23,3765 g
  • Średnica45 mm
  • RantOzdobny
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC388

Opis

  • KrajFürstenberg
  • OkresKarl Joachim
  • NominałTalar
  • Rok1804
  • WładcaKarl Joachim (Książę Furstenbergu)
  • MennicaStuttgart
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3700 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Talar 1804 C.H. - cena srebrnej monety - Fürstenberg, Karl Joachim
Ceny na aukcjach (39)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety fürstenbergskiej Talar 1804 ze znakiem C.H.. Jest to srebrna moneta z okresu Karla Joachima. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 133 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 5500 EUR. Licytacja odbyła się 6 lutego 2014.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Fürstenberg Talar 1804 C.H. na aukcji SINCONA - 28 maja 2025
SprzedawcaSINCONA
Data28 maja 2025
StanAU
Cena
2720 $
Cena w walucie aukcji 2250 CHF
Fürstenberg Talar 1804 C.H. na aukcji Sonntag - 26 maja 2025
SprzedawcaSonntag
Data26 maja 2025
StanVF
Cena
Fürstenberg Talar 1804 C.H. na aukcji HIRSCH - 13 lutego 2025
SprzedawcaHIRSCH
Data13 lutego 2025
StanAU
Cena
2494 $
Cena w walucie aukcji 2400 EUR
Fürstenberg Talar 1804 C.H. na aukcji HIRSCH - 8 maja 2024
SprzedawcaHIRSCH
Data8 maja 2024
StanAU
Cena
Fürstenberg Talar 1804 C.H. na aukcji Rauch - 9 grudnia 2022
SprzedawcaRauch
Data9 grudnia 2022
StanXF
Cena
Fürstenberg Talar 1804 C.H. na aukcji Künker - 25 marca 2022
SprzedawcaKünker
Data25 marca 2022
StanAU
Cena
******
******
Fürstenberg Talar 1804 C.H. na aukcji Künker - 26 stycznia 2022
SprzedawcaKünker
Data26 stycznia 2022
StanMS64 NGC
Cena
******
******
Fürstenberg Talar 1804 C.H. na aukcji Dorotheum - 26 listopada 2021
SprzedawcaDorotheum
Data26 listopada 2021
StanVF
Cena
******
******
Fürstenberg Talar 1804 C.H. na aukcji Möller - 15 listopada 2021
SprzedawcaMöller
Data15 listopada 2021
StanAU
Cena
******
******
Fürstenberg Talar 1804 C.H. na aukcji WAG - 14 lutego 2021
SprzedawcaWAG
Data14 lutego 2021
StanXF
Cena
******
******
Fürstenberg Talar 1804 C.H. na aukcji Münzen & Medaillen - 20 listopada 2020
SprzedawcaMünzen & Medaillen
Data20 listopada 2020
StanXF
Cena
******
******
Fürstenberg Talar 1804 C.H. na aukcji Grün - 11 listopada 2020
SprzedawcaGrün
Data11 listopada 2020
StanUNC
Cena
******
******
Fürstenberg Talar 1804 C.H. na aukcji WAG - 16 lutego 2020
SprzedawcaWAG
Data16 lutego 2020
StanAU
Cena
******
******
Fürstenberg Talar 1804 C.H. na aukcji WAG - 16 lutego 2020
SprzedawcaWAG
Data16 lutego 2020
StanAU
Cena
******
******
Fürstenberg Talar 1804 C.H. na aukcji Numismatica Genevensis - 18 listopada 2019
SprzedawcaNumismatica Genevensis
Data18 listopada 2019
StanAU58 PCGS
Cena
******
******
Fürstenberg Talar 1804 C.H. na aukcji Grün - 12 listopada 2019
SprzedawcaGrün
Data12 listopada 2019
StanAU
Cena
******
******
Fürstenberg Talar 1804 C.H. na aukcji Busso Peus - 17 maja 2019
SprzedawcaBusso Peus
Data17 maja 2019
StanXF
Cena
******
******
Fürstenberg Talar 1804 C.H. na aukcji WAG - 7 kwietnia 2019
SprzedawcaWAG
Data7 kwietnia 2019
StanAU
Cena
******
******
Fürstenberg Talar 1804 C.H. na aukcji Künker - 13 marca 2019
SprzedawcaKünker
Data13 marca 2019
StanAU
Cena
******
******
Fürstenberg Talar 1804 C.H. na aukcji Reinhard Fischer - 15 września 2017
SprzedawcaReinhard Fischer
Data15 września 2017
StanXF
Cena
******
******
Fürstenberg Talar 1804 C.H. na aukcji BAC - 30 maja 2017
SprzedawcaBAC
Data30 maja 2017
StanXF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta talar 1804 C.H. z okresu Karla Joachima?

Według najnowszych danych na dzień 21 sierpnia 2025, średnia cena srebrnej monety talar 1804 Karla Joachima ze znakiem C.H. wynosi 3700 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie talar 1804 z literami C.H.?

Informacja o aktualnej wartości fürstenbergskiej monety talar 1804 z literami C.H. opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać talar z datą 1804 i znakiem C.H.?

Aby sprzedać talar 1804 C.H., zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

