Talar 1804 C.H. (Fürstenberg, Karl Joachim)
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety fürstenbergskiej Talar 1804 ze znakiem C.H.. Jest to srebrna moneta z okresu Karla Joachima. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 133 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 5500 EUR. Licytacja odbyła się 6 lutego 2014.
Ile kosztuje srebrna moneta talar 1804 C.H. z okresu Karla Joachima?
Według najnowszych danych na dzień 21 sierpnia 2025, średnia cena srebrnej monety talar 1804 Karla Joachima ze znakiem C.H. wynosi 3700 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie talar 1804 z literami C.H.?
Informacja o aktualnej wartości fürstenbergskiej monety talar 1804 z literami C.H. opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać talar z datą 1804 i znakiem C.H.?
Aby sprzedać talar 1804 C.H., zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.