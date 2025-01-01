flag
FürstenbergOkres:1804-1804 1804-1804

Srebrne monety Talar Karla Joachima - Fürstenberg

type-coin
type-coin

Talar 1804

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
1804C.H.388039
Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FürstenbergaKatalog monet Karla JoachimaWszystkie fürstenbergskie monetyfürstenbergskie monety o nominale TalarAukcje numizmatyczne