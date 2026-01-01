flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

Münzen von Polen 1719

Gedenkmünzen

Vorderseite
Rückseite
3 Dukaten 1719 IGS Vermählung
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
03
Vorderseite
Rückseite
2 Dukaten 1719 IGS Vermählung
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
00
Vorderseite
Rückseite
Dukat 1719 IGS Vermählung
Durchschnittlicher Preis3600 $
Verkauf
022
Vorderseite
Rückseite
Taler 1719 IGS Vermählung
Durchschnittlicher Preis3800 $
Verkauf
188
Vorderseite
Rückseite
1/2 Taler 1719 IGS Vermählung
Durchschnittlicher Preis1200 $
Verkauf
019
Vorderseite
Rückseite
1/4 Taler 1719 IGS Vermählung
Durchschnittlicher Preis810 $
Verkauf
07
Vorderseite
Rückseite
1/8 Taler 1719 IGS Vermählung
Durchschnittlicher Preis780 $
Verkauf
015
Vorderseite
Rückseite
2 Gröscher 1719 IGS Vermählung
Durchschnittlicher Preis180 $
Verkauf
08
