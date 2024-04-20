flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

1/4 Taler 1719 IGS "Vermählung" (Polen, August II der Starke)

Avers 1/4 Taler 1719 IGS "Vermählung" - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 1/4 Taler 1719 IGS "Vermählung" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Westfälische Auktionsgesellschaft

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht8,5 g
  • Durchmesser30 mm

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe1/4 Taler
  • Jahr1719
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das PCGS-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:810 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/4 Taler 1719 IGS "Vermählung" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (7)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1/4 Taler 1719 "Vermählung" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 695, welches bei Stary Sklep für 9.700 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Oktober 2023.

Erhaltung
Polen 1/4 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungVF
Preis
427 $
Preis in Auktionswährung 400 EUR
Polen 1/4 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Stary Sklep - 15. Oktober 2023
Polen 1/4 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Stary Sklep - 15. Oktober 2023
VerkäuferStary Sklep
Datum15. Oktober 2023
ErhaltungUNC
Preis
2249 $
Preis in Auktionswährung 9700 PLN
Polen 1/4 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion WAG - 24. Januar 2016
VerkäuferWAG
Datum24. Januar 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/4 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Westfälische - 23. November 2015
VerkäuferWestfälische
Datum23. November 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/4 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Höhn - 8. Dezember 2012
VerkäuferHöhn
Datum8. Dezember 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/4 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Westfälische - 18. September 2012
VerkäuferWestfälische
Datum18. September 2012
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/4 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Gorny & Mosch - 14. Oktober 2009
VerkäuferGorny & Mosch
Datum14. Oktober 2009
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von PolenMünzkatalog von August IIMünzen aus von Polen 1719Alle Polnische MünzenPolnische Silber MünzenPolnische Münzen 1/4 TalerNumismatische Auktionen