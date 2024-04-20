1/4 Taler 1719 IGS "Vermählung" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1/4 Taler 1719 "Vermählung" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 695, welches bei Stary Sklep für 9.700 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Oktober 2023.

Erhaltung UNC (1) XF (1) VF (5)