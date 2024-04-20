PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
1/4 Taler 1719 IGS "Vermählung" (Polen, August II der Starke)
Foto von: Westfälische Auktionsgesellschaft
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht8,5 g
- Durchmesser30 mm
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- Wertangabe1/4 Taler
- Jahr1719
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:810 USD
Auktionspreise (7)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1/4 Taler 1719 "Vermählung" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 695, welches bei Stary Sklep für 9.700 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Oktober 2023.
Erhaltung
Beliebte Abschnitte