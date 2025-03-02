PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
2 Gröscher 1719 IGS "Vermählung" (Polen, August II der Starke)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht3,63 g
- Durchmesser25,5 mm
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- Wertangabe2 Gröscher
- Jahr1719
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:180 USD
Auktionspreise (8)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 2 Gröscher 1719 "Vermählung" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 7470, welches bei MARCINIAK für 1.500 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2024.
Erhaltung
