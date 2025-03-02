flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

2 Gröscher 1719 IGS "Vermählung" (Polen, August II der Starke)

Avers 2 Gröscher 1719 IGS "Vermählung" - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 2 Gröscher 1719 IGS "Vermählung" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3,63 g
  • Durchmesser25,5 mm

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe2 Gröscher
  • Jahr1719
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:180 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Gröscher 1719 IGS "Vermählung" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (8)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 2 Gröscher 1719 "Vermählung" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 7470, welches bei MARCINIAK für 1.500 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2024.

Erhaltung
Polen 2 Gröscher 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Höhn - 2. März 2025
VerkäuferHöhn
Datum2. März 2025
ErhaltungVF
Preis
135 $
Preis in Auktionswährung 130 EUR
Polen 2 Gröscher 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Marciniak - 13. Juni 2024
Polen 2 Gröscher 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Marciniak - 13. Juni 2024
VerkäuferMarciniak
Datum13. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
374 $
Preis in Auktionswährung 1500 PLN
Polen 2 Gröscher 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungVF
Preis
Polen 2 Gröscher 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion WAG - 8. November 2020
VerkäuferWAG
Datum8. November 2020
ErhaltungXF
Preis
Polen 2 Gröscher 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Numimarket - 17. September 2018
Polen 2 Gröscher 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Numimarket - 17. September 2018
VerkäuferNumimarket
Datum17. September 2018
ErhaltungVF
Preis
Polen 2 Gröscher 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion WAG - 15. Januar 2017
VerkäuferWAG
Datum15. Januar 2017
ErhaltungVF
Preis
Polen 2 Gröscher 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion WCN - 26. Mai 2007
Polen 2 Gröscher 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion WCN - 26. Mai 2007
VerkäuferWCN
Datum26. Mai 2007
ErhaltungVF
Preis
Polen 2 Gröscher 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion WCN - 12. Februar 2000
Polen 2 Gröscher 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion WCN - 12. Februar 2000
VerkäuferWCN
Datum12. Februar 2000
ErhaltungVF
Preis
