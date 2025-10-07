PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
1/8 Taler 1719 IGS "Vermählung" (Polen, August II der Starke)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht4,3 g
- Durchmesser25,5 mm
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- Wertangabe1/8 Taler
- Jahr1719
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:780 USD
Auktionspreise (15)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1/8 Taler 1719 "Vermählung" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5046, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 2.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Oktober 2014.
Erhaltung
Beliebte Abschnitte