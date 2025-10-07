flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

1/8 Taler 1719 IGS "Vermählung" (Polen, August II der Starke)

Avers 1/8 Taler 1719 IGS "Vermählung" - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 1/8 Taler 1719 IGS "Vermählung" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Fritz Rudolf Künker

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht4,3 g
  • Durchmesser25,5 mm

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe1/8 Taler
  • Jahr1719
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:780 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/8 Taler 1719 IGS "Vermählung" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (15)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1/8 Taler 1719 "Vermählung" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5046, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 2.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Oktober 2014.

Erhaltung
Polen 1/8 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Marciniak - 7. Oktober 2025
VerkäuferMarciniak
Datum7. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
1046 $
Preis in Auktionswährung 3800 PLN
Polen 1/8 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Höhn - 24. Mai 2025
VerkäuferHöhn
Datum24. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
546 $
Preis in Auktionswährung 480 EUR
Polen 1/8 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungXF
Preis
Polen 1/8 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 13. August 2020
VerkäuferKünker
Datum13. August 2020
ErhaltungVF
Preis
Polen 1/8 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 25. Juni 2019
VerkäuferKünker
Datum25. Juni 2019
ErhaltungVF
Preis
Polen 1/8 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 25. Juni 2019
VerkäuferKünker
Datum25. Juni 2019
ErhaltungXF
Preis
Polen 1/8 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 1. März 2018
VerkäuferKünker
Datum1. März 2018
ErhaltungXF
Preis
Polen 1/8 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Kroha - 7. Oktober 2017
VerkäuferKroha
Datum7. Oktober 2017
ErhaltungVF
Preis
Polen 1/8 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion WCN - 13. Mai 2017
Polen 1/8 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion WCN - 13. Mai 2017
VerkäuferWCN
Datum13. Mai 2017
ErhaltungXF
Preis
Polen 1/8 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 8. Oktober 2014
VerkäuferKünker
Datum8. Oktober 2014
ErhaltungAU
Preis
Polen 1/8 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 20. November 2013
VerkäuferKünker
Datum20. November 2013
ErhaltungXF
Preis
Polen 1/8 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 13. März 2013
VerkäuferKünker
Datum13. März 2013
ErhaltungVF
Preis
Polen 1/8 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Westfälische - 14. Februar 2012
VerkäuferWestfälische
Datum14. Februar 2012
ErhaltungXF
Preis
Polen 1/8 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 21. Juni 2011
VerkäuferKünker
Datum21. Juni 2011
ErhaltungVF
Preis
Polen 1/8 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 18. Juni 2001
VerkäuferKünker
Datum18. Juni 2001
ErhaltungXF
Preis
