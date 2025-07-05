flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

1/2 Taler 1719 IGS "Vermählung" (Polen, August II der Starke)

Avers 1/2 Taler 1719 IGS "Vermählung" - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 1/2 Taler 1719 IGS "Vermählung" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Fritz Rudolf Künker

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht14,61 g
  • Durchmesser34,5 mm

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe1/2 Taler
  • Jahr1719
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Taler 1719 IGS "Vermählung" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (19)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1/2 Taler 1719 "Vermählung" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 311, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 2.600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. Januar 2011.

Erhaltung
Polen 1/2 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 5. Juli 2025
VerkäuferKünker
Datum5. Juli 2025
ErhaltungAU
Preis
2120 $
Preis in Auktionswährung 1800 EUR
Polen 1/2 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Höhn - 24. Mai 2025
VerkäuferHöhn
Datum24. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
1023 $
Preis in Auktionswährung 900 EUR
Polen 1/2 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Teutoburger - 27. Mai 2022
VerkäuferTeutoburger
Datum27. Mai 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Dorotheum - 26. November 2021
VerkäuferDorotheum
Datum26. November 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion WAG - 10. Oktober 2021
VerkäuferWAG
Datum10. Oktober 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Kroha - 4. April 2020
VerkäuferKroha
Datum4. April 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 21. März 2018
VerkäuferKünker
Datum21. März 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion WAG - 3. Dezember 2017
VerkäuferWAG
Datum3. Dezember 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Gärtner - 25. Februar 2015
VerkäuferGärtner
Datum25. Februar 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 1. Juli 2014
VerkäuferKünker
Datum1. Juli 2014
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Davissons Ltd. - 6. Juni 2013
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum6. Juni 2013
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion PDA & PGN - 19. Januar 2013
VerkäuferPDA & PGN
Datum19. Januar 2013
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Westfälische - 13. Februar 2012
VerkäuferWestfälische
Datum13. Februar 2012
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 21. Juni 2011
VerkäuferKünker
Datum21. Juni 2011
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 27. Januar 2011
VerkäuferKünker
Datum27. Januar 2011
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 13. März 2002
VerkäuferKünker
Datum13. März 2002
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 18. Juni 2001
VerkäuferKünker
Datum18. Juni 2001
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 15. Juni 1999
VerkäuferKünker
Datum15. Juni 1999
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
