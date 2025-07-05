1/2 Taler 1719 IGS "Vermählung" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1/2 Taler 1719 "Vermählung" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 311, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 2.600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. Januar 2011.

Erhaltung AU (1) XF (11) VF (7)