PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

Gedenkmünzen 1/2 Taler von August II - Polen

1/2 Taler 1719

Vermählung
JahrZeichenBeschreibungKopickiVerkaufVerkauf
1719IGSR3019
