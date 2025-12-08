flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

Taler 1719 IGS "Vermählung" (Polen, August II der Starke)

Avers Taler 1719 IGS "Vermählung" - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers Taler 1719 IGS "Vermählung" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht29,22 g
  • Durchmesser46 mm

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • WertangabeTaler
  • Jahr1719
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das PCGS-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3800 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Taler 1719 IGS "Vermählung" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (87)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Taler 1719 "Vermählung" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 536, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 28.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. Januar 2013.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Marciniak - 7. Februar 2026
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Marciniak - 7. Februar 2026
VerkäuferMarciniak
Datum7. Februar 2026
ErhaltungMS63 NGC
Preis
6163 $
Preis in Auktionswährung 22000 PLN
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Jerzykowski - 8. Dezember 2025
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Jerzykowski - 8. Dezember 2025
VerkäuferJerzykowski
Datum8. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
2147 $
Preis in Auktionswährung 7800 PLN
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Marciniak - 7. Oktober 2025
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Marciniak - 7. Oktober 2025
VerkäuferMarciniak
Datum7. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Wójcicki - 3. Oktober 2025
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Wójcicki - 3. Oktober 2025
VerkäuferWójcicki
Datum3. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Höhn - 24. Mai 2025
VerkäuferHöhn
Datum24. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Jerzykowski - 6. April 2025
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Jerzykowski - 6. April 2025
VerkäuferJerzykowski
Datum6. April 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 25. September 2024
VerkäuferKünker
Datum25. September 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 26. Juli 2024
VerkäuferKünker
Datum26. Juli 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Möller - 22. Mai 2024
VerkäuferMöller
Datum22. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Poznański Dom Aukcyjny - 17. Februar 2024
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Poznański Dom Aukcyjny - 17. Februar 2024
VerkäuferPoznański Dom Aukcyjny
Datum17. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Wójcicki - 7. Oktober 2023
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Wójcicki - 7. Oktober 2023
VerkäuferWójcicki
Datum7. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 23. Juni 2023
VerkäuferKünker
Datum23. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 23. Juni 2023
VerkäuferKünker
Datum23. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 23. Juni 2023
VerkäuferKünker
Datum23. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Poznański Dom Aukcyjny - 25. März 2023
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Poznański Dom Aukcyjny - 25. März 2023
VerkäuferPoznański Dom Aukcyjny
Datum25. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 24. März 2023
VerkäuferKünker
Datum24. März 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 2. Februar 2023
VerkäuferKünker
Datum2. Februar 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Höhn - 12. November 2022
VerkäuferHöhn
Datum12. November 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Stack's - 29. August 2022
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Stack's - 29. August 2022
VerkäuferStack's
Datum29. August 2022
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Stary Sklep - 15. Februar 2026
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Stary Sklep - 15. Februar 2026
Polen Taler 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Stary Sklep - 15. Februar 2026
VerkäuferStary Sklep
Datum15. Februar 2026
ErhaltungAU55 NGC
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von PolenMünzkatalog von August IIMünzen aus von Polen 1719Alle Polnische MünzenPolnische Silber MünzenPolnische Münzen TalerNumismatische Auktionen