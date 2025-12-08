PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
Taler 1719 IGS "Vermählung" (Polen, August II der Starke)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht29,22 g
- Durchmesser46 mm
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- WertangabeTaler
- Jahr1719
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3800 USD
Auktionspreise (87)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Taler 1719 "Vermählung" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 536, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 28.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. Januar 2013.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Datum7. Februar 2026
ErhaltungMS63 NGC
Preis
6163 $
Preis in Auktionswährung 22000 PLN
Datum17. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
Datum25. März 2023
ErhaltungVF
Preis
