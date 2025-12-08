Taler 1719 IGS "Vermählung" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Taler 1719 "Vermählung" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 536, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 28.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. Januar 2013.

