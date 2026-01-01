flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

Gedenkmünzen Taler von August II - Polen

type-coin
type-coin

Taler 1717

Zum Tod von Anna Sophia
JahrZeichenBeschreibungKopickiVerkaufVerkauf
1717IGSR4076
type-coin
type-coin

Taler 1719

Vermählung
JahrZeichenBeschreibungKopickiVerkaufVerkauf
1719IGSR3188
type-coin
type-coin

Taler 1727

Trauer-
JahrZeichenBeschreibungKopickiVerkaufVerkauf
1727IGSR3036
type-coin
type-coin

Taler 1697

Gewehrklammer
JahrZeichenBeschreibungKopickiVerkaufVerkauf
1697R3068
type-coin
type-coin

Taler 1699-1705

Gewehrklammer
JahrZeichenBeschreibungKopickiVerkaufVerkauf
1699R30811705R3016
type-coin
type-coin

Taler 1705

Orden des Weißen Adlers
JahrZeichenBeschreibungKopickiVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1705)R5010
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von PolenMünzkatalog von August IIAlle Polnische MünzenPolnische Münzen TalerNumismatische Auktionen