Gedenkmünzen Taler von August II - Polen
Taler 1717Zum Tod von Anna Sophia
JahrZeichenBeschreibungKopickiVerkaufVerkauf1717IGSR4076
Taler 1719Vermählung
JahrZeichenBeschreibungKopickiVerkaufVerkauf1719IGSR3188
Taler 1727Trauer-
JahrZeichenBeschreibungKopickiVerkaufVerkauf1727IGSR3036
Taler 1697Gewehrklammer
JahrZeichenBeschreibungKopickiVerkaufVerkauf1697R3068
Taler 1705Orden des Weißen Adlers
JahrZeichenBeschreibungKopickiVerkaufVerkaufOhne jahr (1705)R5010
