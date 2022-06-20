Taler Ohne jahr (1705) "Orden des Weißen Adlers" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Taler Ohne jahr (1705) "Orden des Weißen Adlers". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 132, welches bei NIEMCZYK - Dom Aukcyjny für 190.000 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Oktober 2012.

Erhaltung UNC (2) AU (2) XF (5) VF (1)