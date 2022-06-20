flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

Taler Ohne jahr (1705) "Orden des Weißen Adlers" (Polen, August II der Starke)

Avers Taler Ohne jahr (1705) "Orden des Weißen Adlers" - Goldmünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers Taler Ohne jahr (1705) "Orden des Weißen Adlers" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Fritz Rudolf Künker

Spezifikation

  • MetallGold
  • Gewicht29,3 g
  • Durchmesser46 mm
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • WertangabeTaler
  • JahrOhne jahr (1705)
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das PCGS-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:42000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Taler Ohne jahr (1705) "Orden des Weißen Adlers" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (10)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Taler Ohne jahr (1705) "Orden des Weißen Adlers". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 132, welches bei NIEMCZYK - Dom Aukcyjny für 190.000 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Oktober 2012.

Erhaltung
Polen Taler Ohne jahr (1705) "Orden des Weißen Adlers" auf der Auktion Künker - 20. Juni 2022
VerkäuferKünker
Datum20. Juni 2022
ErhaltungXF
Preis
27277 $
Preis in Auktionswährung 26000 EUR
Polen Taler Ohne jahr (1705) "Orden des Weißen Adlers" auf der Auktion Künker - 11. Oktober 2018
VerkäuferKünker
Datum11. Oktober 2018
ErhaltungAU
Preis
43961 $
Preis in Auktionswährung 38000 EUR
Polen Taler Ohne jahr (1705) "Orden des Weißen Adlers" auf der Auktion Künker - 18. Juni 2018
VerkäuferKünker
Datum18. Juni 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler Ohne jahr (1705) "Orden des Weißen Adlers" auf der Auktion Künker - 26. September 2017
VerkäuferKünker
Datum26. September 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler Ohne jahr (1705) "Orden des Weißen Adlers" auf der Auktion WCN - 26. November 2016
Polen Taler Ohne jahr (1705) "Orden des Weißen Adlers" auf der Auktion WCN - 26. November 2016
VerkäuferWCN
Datum26. November 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler Ohne jahr (1705) "Orden des Weißen Adlers" auf der Auktion Künker - 4. Februar 2016
VerkäuferKünker
Datum4. Februar 2016
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler Ohne jahr (1705) "Orden des Weißen Adlers" auf der Auktion Niemczyk - 21. Oktober 2012
Polen Taler Ohne jahr (1705) "Orden des Weißen Adlers" auf der Auktion Niemczyk - 21. Oktober 2012
VerkäuferNiemczyk
Datum21. Oktober 2012
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler Ohne jahr (1705) "Orden des Weißen Adlers" auf der Auktion Rauch - 8. Dezember 2011
VerkäuferRauch
Datum8. Dezember 2011
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler Ohne jahr (1705) "Orden des Weißen Adlers" auf der Auktion Künker - 27. Januar 2011
VerkäuferKünker
Datum27. Januar 2011
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler Ohne jahr (1705) "Orden des Weißen Adlers" auf der Auktion Niemczyk - 23. Oktober 2010
Polen Taler Ohne jahr (1705) "Orden des Weißen Adlers" auf der Auktion Niemczyk - 23. Oktober 2010
VerkäuferNiemczyk
Datum23. Oktober 2010
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von PolenMünzkatalog von August IIMünzen aus von Polen 1705Alle Polnische MünzenPolnische Gold MünzenPolnische Münzen TalerNumismatische Auktionen