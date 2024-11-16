PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
Taler 1705 "Gewehrklammer" (Polen, August II der Starke)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht25,62 g
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- WertangabeTaler
- Jahr1705
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1600 USD
Auktionspreise (16)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Taler 1705 "Gewehrklammer". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1046, welches bei Solidus Numismatik für 3.125 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Mai 2024.
Erhaltung
VerkäuferPoznański Dom Aukcyjny
Datum20. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
1565 $
Preis in Auktionswährung 6200 PLN
