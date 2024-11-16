Taler 1705 "Gewehrklammer" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Taler 1705 "Gewehrklammer". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1046, welches bei Solidus Numismatik für 3.125 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Mai 2024.

Erhaltung AU (1) XF (10) VF (5)