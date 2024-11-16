flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

Taler 1705 "Gewehrklammer" (Polen, August II der Starke)

Avers Taler 1705 "Gewehrklammer" - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers Taler 1705 "Gewehrklammer" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht25,62 g
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • WertangabeTaler
  • Jahr1705
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Taler 1705 "Gewehrklammer" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (16)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Taler 1705 "Gewehrklammer". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1046, welches bei Solidus Numismatik für 3.125 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Mai 2024.

Erhaltung
Polen Taler 1705 "Gewehrklammer" auf der Auktion Höhn - 16. November 2024
VerkäuferHöhn
Datum16. November 2024
ErhaltungXF
Preis
1160 $
Preis in Auktionswährung 1100 EUR
Polen Taler 1705 "Gewehrklammer" auf der Auktion Poznański Dom Aukcyjny - 20. Oktober 2024
VerkäuferPoznański Dom Aukcyjny
Datum20. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
1565 $
Preis in Auktionswährung 6200 PLN
Polen Taler 1705 "Gewehrklammer" auf der Auktion Solidus Numismatik - 21. Mai 2024
VerkäuferSolidus Numismatik
Datum21. Mai 2024
ErhaltungAU
Preis
Polen Taler 1705 "Gewehrklammer" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungXF
Preis
Polen Taler 1705 "Gewehrklammer" auf der Auktion WAG - 13. November 2022
VerkäuferWAG
Datum13. November 2022
ErhaltungXF
Preis
Polen Taler 1705 "Gewehrklammer" auf der Auktion Künker - 7. Oktober 2022
VerkäuferKünker
Datum7. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
Polen Taler 1705 "Gewehrklammer" auf der Auktion Künker - 20. Juni 2022
VerkäuferKünker
Datum20. Juni 2022
ErhaltungXF
Preis
Polen Taler 1705 "Gewehrklammer" auf der Auktion WCN - 17. November 2018
VerkäuferWCN
Datum17. November 2018
ErhaltungXF
Preis
Polen Taler 1705 "Gewehrklammer" auf der Auktion Höhn - 6. Juni 2015
VerkäuferHöhn
Datum6. Juni 2015
ErhaltungVF
Preis
Polen Taler 1705 "Gewehrklammer" auf der Auktion Niemczyk - 23. Mai 2015
VerkäuferNiemczyk
Datum23. Mai 2015
ErhaltungXF
Preis
Polen Taler 1705 "Gewehrklammer" auf der Auktion Busso Peus - 31. Oktober 2014
VerkäuferBusso Peus
Datum31. Oktober 2014
ErhaltungVF
Preis
Polen Taler 1705 "Gewehrklammer" auf der Auktion Westfälische - 18. September 2012
VerkäuferWestfälische
Datum18. September 2012
ErhaltungXF
Preis
Polen Taler 1705 "Gewehrklammer" auf der Auktion Höhn - 14. April 2012
VerkäuferHöhn
Datum14. April 2012
ErhaltungVF
Preis
Polen Taler 1705 "Gewehrklammer" auf der Auktion Künker - 21. Juni 2011
VerkäuferKünker
Datum21. Juni 2011
ErhaltungXF
Preis
Polen Taler 1705 "Gewehrklammer" auf der Auktion WCN - 14. November 2009
VerkäuferWCN
Datum14. November 2009
ErhaltungXF
Preis
Polen Taler 1705 "Gewehrklammer" auf der Auktion Gorny & Mosch - 15. Oktober 2008
VerkäuferGorny & Mosch
Datum15. Oktober 2008
ErhaltungVF
Preis
