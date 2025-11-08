Taler 1697 "Gewehrklammer" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Taler 1697 "Gewehrklammer". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3762, welches bei Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn für 3.600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Mai 2025.

