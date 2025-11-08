flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

Taler 1697 "Gewehrklammer" (Polen, August II der Starke)

Avers Taler 1697 "Gewehrklammer" - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers Taler 1697 "Gewehrklammer" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Gorny & Mosch

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht26 g
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • WertangabeTaler
  • Jahr1697
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Taler 1697 "Gewehrklammer" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (68)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Taler 1697 "Gewehrklammer". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3762, welches bei Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn für 3.600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Mai 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Polen Taler 1697 "Gewehrklammer" auf der Auktion Stary Sklep - 8. November 2025
VerkäuferStary Sklep
Datum8. November 2025
ErhaltungXF
Preis
1691 $
Preis in Auktionswährung 6200 PLN
Polen Taler 1697 "Gewehrklammer" auf der Auktion Jerzykowski - 6. April 2025
VerkäuferJerzykowski
Datum6. April 2025
ErhaltungVF
Preis
1045 $
Preis in Auktionswährung 4050 PLN
Polen Taler 1697 "Gewehrklammer" auf der Auktion Höhn - 16. November 2024
VerkäuferHöhn
Datum16. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Polen Taler 1697 "Gewehrklammer" auf der Auktion Wójcicki - 5. Oktober 2024
VerkäuferWójcicki
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Polen Taler 1697 "Gewehrklammer" auf der Auktion Grün - 14. Mai 2024
VerkäuferGrün
Datum14. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Polen Taler 1697 "Gewehrklammer" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Polen Taler 1697 "Gewehrklammer" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Polen Taler 1697 "Gewehrklammer" auf der Auktion Höhn - 11. November 2023
VerkäuferHöhn
Datum11. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Polen Taler 1697 "Gewehrklammer" auf der Auktion Künker - 24. Juni 2023
VerkäuferKünker
Datum24. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Polen Taler 1697 "Gewehrklammer" auf der Auktion Künker - 23. Juni 2023
VerkäuferKünker
Datum23. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Polen Taler 1697 "Gewehrklammer" auf der Auktion Höhn - 6. Mai 2023
VerkäuferHöhn
Datum6. Mai 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Polen Taler 1697 "Gewehrklammer" auf der Auktion Künker - 7. Februar 2023
VerkäuferKünker
Datum7. Februar 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Polen Taler 1697 "Gewehrklammer" auf der Auktion WAG - 15. Januar 2023
VerkäuferWAG
Datum15. Januar 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Polen Taler 1697 "Gewehrklammer" auf der Auktion Höhn - 12. November 2022
VerkäuferHöhn
Datum12. November 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Polen Taler 1697 "Gewehrklammer" auf der Auktion WAG - 9. Oktober 2022
VerkäuferWAG
Datum9. Oktober 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Polen Taler 1697 "Gewehrklammer" auf der Auktion Künker - 20. Juni 2022
VerkäuferKünker
Datum20. Juni 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Polen Taler 1697 "Gewehrklammer" auf der Auktion Teutoburger - 27. Mai 2022
VerkäuferTeutoburger
Datum27. Mai 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Polen Taler 1697 "Gewehrklammer" auf der Auktion Teutoburger - 3. März 2022
VerkäuferTeutoburger
Datum3. März 2022
ErhaltungAU
Preis
******
Polen Taler 1697 "Gewehrklammer" auf der Auktion Wójcicki - 2. März 2022
VerkäuferWójcicki
Datum2. März 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Polen Taler 1697 "Gewehrklammer" auf der Auktion Grün - 11. Mai 2021
VerkäuferGrün
Datum11. Mai 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Polen Taler 1697 "Gewehrklammer" auf der Auktion Gorny & Mosch - 20. April 2021
VerkäuferGorny & Mosch
Datum20. April 2021
ErhaltungAU
Preis
******
Beliebte Abschnitte
