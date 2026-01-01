flag
Münzen von Polen 1697

Gedenkmünzen

Vorderseite
Rückseite
2 Dukaten 1697 Krönung
Durchschnittlicher Preis6100 $
Verkauf
083
Vorderseite
Rückseite
2 Dukaten 1697 Krönung
Durchschnittlicher Preis15000 $
Verkauf
09
Vorderseite
Rückseite
2 Dukaten 1697 Krönung
Durchschnittlicher Preis6100 $
Verkauf
012
Vorderseite
Rückseite
Dukat 1697 IK Krönung
Durchschnittlicher Preis3900 $
Verkauf
077
Vorderseite
Rückseite
Dukat 1697 O Krönung
Durchschnittlicher Preis2900 $
Verkauf
064
Vorderseite
Rückseite
Taler 1697 Gewehrklammer
Durchschnittlicher Preis1200 $
Verkauf
068
