2 Dukaten 1697 "Krönung" (Polen, August II der Starke)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 2 Dukaten 1697 "Krönung". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2366, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 13.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. März 2023.

Erhaltung UNC (11) AU (17) XF (38) VF (12) F (1) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS63 (1) MS62 (3) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (4) AU53 (1) DETAILS (2) Service NGC (15) PCGS (1)

