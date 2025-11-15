PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
2 Dukaten 1697 "Krönung" (Polen, August II der Starke)
Spezifikation
- MetallGold
- Gewicht7 g
- Durchmesser23 mm
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- Wertangabe2 Dukaten
- Jahr1697
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6100 USD
Auktionspreise (82)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 2 Dukaten 1697 "Krönung". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2366, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 13.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. März 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum6. November 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
VerkäuferStary Sklep
Datum15. Oktober 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
VerkäuferMarciniak
Datum1. Juni 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
