2 Dukaten 1697 "Krönung" (Polen, August II der Starke)

Avers 2 Dukaten 1697 "Krönung" - Goldmünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 2 Dukaten 1697 "Krönung" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Fritz Rudolf Künker

Spezifikation

  • MetallGold
  • Gewicht7 g
  • Durchmesser23 mm

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe2 Dukaten
  • Jahr1697
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionspreise (82)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 2 Dukaten 1697 "Krönung". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2366, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 13.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. März 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Höhn - 15. November 2025
VerkäuferHöhn
Datum15. November 2025
ErhaltungVF
Preis
3256 $
Preis in Auktionswährung 2800 EUR
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Stary Sklep - 8. November 2025
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Stary Sklep - 8. November 2025
VerkäuferStary Sklep
Datum8. November 2025
ErhaltungXF
Preis
4774 $
Preis in Auktionswährung 17500 PLN
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 6. November 2025
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum6. November 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Münzenonline - 22. November 2024
VerkäuferMünzenonline
Datum22. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Wójcicki - 5. Oktober 2024
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Wójcicki - 5. Oktober 2024
VerkäuferWójcicki
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Künker - 25. September 2024
VerkäuferKünker
Datum25. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion WCN - 18. Mai 2024
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion WCN - 18. Mai 2024
VerkäuferWCN
Datum18. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Numisbalt - 12. Mai 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum12. Mai 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Künker - 22. März 2024
VerkäuferKünker
Datum22. März 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Künker - 1. Februar 2024
VerkäuferKünker
Datum1. Februar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Höhn - 11. November 2023
VerkäuferHöhn
Datum11. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Stary Sklep - 15. Oktober 2023
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Stary Sklep - 15. Oktober 2023
VerkäuferStary Sklep
Datum15. Oktober 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Marciniak - 1. Juni 2023
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Marciniak - 1. Juni 2023
VerkäuferMarciniak
Datum1. Juni 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Teutoburger - 25. Mai 2023
VerkäuferTeutoburger
Datum25. Mai 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Numisbalt - 14. Mai 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum14. Mai 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Künker - 17. März 2023
VerkäuferKünker
Datum17. März 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Heritage - 28. August 2022
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Heritage - 28. August 2022
VerkäuferHeritage
Datum28. August 2022
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Morton & Eden - 20. Juli 2022
VerkäuferMorton & Eden
Datum20. Juli 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Hess Divo - 1. Juni 2022
VerkäuferHess Divo
Datum1. Juni 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Numisbalt - 21. Mai 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum21. Mai 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
