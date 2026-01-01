PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
Gedenkmünzen 2 Dukaten von August II - Polen
2 Dukaten 1697Krönung
JahrZeichenBeschreibungKopickiVerkaufVerkauf1697083
2 Dukaten 1697Krönung
JahrZeichenBeschreibungKopickiVerkaufVerkauf169709
2 Dukaten 1697Krönung
JahrZeichenBeschreibungKopickiVerkaufVerkauf1697012
2 Dukaten 1710Wiedererlangung der polnischen Königskrone
JahrZeichenBeschreibungKopickiVerkaufVerkauf1710R600
2 Dukaten 1719Vermählung
JahrZeichenBeschreibungKopickiVerkaufVerkauf1719IGSR400
Beliebte Abschnitte