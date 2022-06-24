PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
2 Dukaten 1697 "Krönung" (Polen, August II der Starke)
Spezifikation
- MetallGold
- Gewicht7 g
- Durchmesser27 mm
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- Wertangabe2 Dukaten
- Jahr1697
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteLeipzig
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15000 USD
Auktionspreise (9)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 2 Dukaten 1697 "Krönung". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Leipzig geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1992, welches bei Dr. Busso Peus Nachf. für 21.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. November 2020.
Erhaltung
VerkäuferMeister & Sonntag
Datum18. November 2011
ErhaltungXF
Preis
