PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

2 Dukaten 1697 "Krönung" (Polen, August II der Starke)

Avers 2 Dukaten 1697 "Krönung" - Goldmünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 2 Dukaten 1697 "Krönung" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Fritz Rudolf Künker

Spezifikation

  • MetallGold
  • Gewicht7 g
  • Durchmesser27 mm

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe2 Dukaten
  • Jahr1697
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteLeipzig
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Dukaten 1697 "Krönung" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (9)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 2 Dukaten 1697 "Krönung". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Leipzig geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1992, welches bei Dr. Busso Peus Nachf. für 21.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. November 2020.

Erhaltung
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Künker - 24. Juni 2022
VerkäuferKünker
Datum24. Juni 2022
ErhaltungXF
Preis
17884 $
Preis in Auktionswährung 17000 EUR
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Teutoburger - 9. Dezember 2021
VerkäuferTeutoburger
Datum9. Dezember 2021
ErhaltungXF
Preis
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Busso Peus - 5. November 2020
VerkäuferBusso Peus
Datum5. November 2020
ErhaltungXF
Preis
24614 $
Preis in Auktionswährung 21000 EUR
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Künker - 20. März 2020
VerkäuferKünker
Datum20. März 2020
ErhaltungXF
Preis
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Meister & Sonntag - 18. November 2011
VerkäuferMeister & Sonntag
Datum18. November 2011
ErhaltungXF
Preis
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Künker - 21. Juni 2011
VerkäuferKünker
Datum21. Juni 2011
ErhaltungXF
Preis
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Niemczyk - 23. Oktober 2010
VerkäuferNiemczyk
Datum23. Oktober 2010
ErhaltungVF
Preis
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Künker - 21. Juni 2005
VerkäuferKünker
Datum21. Juni 2005
ErhaltungXF
Preis
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Künker - 12. März 2004
VerkäuferKünker
Datum12. März 2004
ErhaltungXF
Preis
