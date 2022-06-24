2 Dukaten 1697 "Krönung" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 2 Dukaten 1697 "Krönung". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Leipzig geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1992, welches bei Dr. Busso Peus Nachf. für 21.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. November 2020.

Erhaltung XF (8) VF (1)