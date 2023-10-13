PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
2 Dukaten 1697 "Krönung" (Polen, August II der Starke)
Spezifikation
- MetallGold
- Gewicht7 g
- Durchmesser27 mm
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- Wertangabe2 Dukaten
- Jahr1697
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteLeipzig
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6100 USD
Auktionspreise (12)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 2 Dukaten 1697 "Krönung". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Leipzig geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 462, welches bei NIEMCZYK - Dom Aukcyjny für 29.500 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Juni 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNiemczyk
Datum20. Juni 2020
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Preis
VerkäuferNew York Sale
Datum9. Januar 2019
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Preis
