PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

2 Dukaten 1697 "Krönung" (Polen, August II der Starke)

Avers 2 Dukaten 1697 "Krönung" - Goldmünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 2 Dukaten 1697 "Krönung" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Spezifikation

  • MetallGold
  • Gewicht7 g
  • Durchmesser27 mm

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe2 Dukaten
  • Jahr1697
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteLeipzig
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6100 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Dukaten 1697 "Krönung" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (12)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 2 Dukaten 1697 "Krönung". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Leipzig geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 462, welches bei NIEMCZYK - Dom Aukcyjny für 29.500 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Juni 2020.

Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Marciniak - 13. Oktober 2023
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Marciniak - 13. Oktober 2023
VerkäuferMarciniak
Datum13. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
6963 $
Preis in Auktionswährung 30000 PLN
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion V. GADOURY - 25. März 2023
VerkäuferV. GADOURY
Datum25. März 2023
ErhaltungVF
Preis
5929 $
Preis in Auktionswährung 5500 EUR
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Niemczyk - 20. Juni 2020
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Niemczyk - 20. Juni 2020
VerkäuferNiemczyk
Datum20. Juni 2020
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Grün - 12. November 2019
VerkäuferGrün
Datum12. November 2019
ErhaltungVF
Preis
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Grün - 15. Mai 2019
VerkäuferGrün
Datum15. Mai 2019
ErhaltungVF
Preis
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion New York Sale - 9. Januar 2019
VerkäuferNew York Sale
Datum9. Januar 2019
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion CNG - 7. Oktober 2015
VerkäuferCNG
Datum7. Oktober 2015
ErhaltungVF
Preis
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion WCN - 8. Juni 2013
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion WCN - 8. Juni 2013
VerkäuferWCN
Datum8. Juni 2013
ErhaltungVF
Preis
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion UBS - 5. September 2007
VerkäuferUBS
Datum5. September 2007
ErhaltungXF
Preis
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion Künker - 18. Juni 2001
VerkäuferKünker
Datum18. Juni 2001
ErhaltungVF
Preis
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion UBS - 11. September 2000
VerkäuferUBS
Datum11. September 2000
ErhaltungXF
Preis
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion GGN - 24. Oktober 1998
Polen 2 Dukaten 1697 "Krönung" auf der Auktion GGN - 24. Oktober 1998
VerkäuferGGN
Datum24. Oktober 1998
ErhaltungKeine Note
Preis
