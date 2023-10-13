2 Dukaten 1697 "Krönung" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 2 Dukaten 1697 "Krönung". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Leipzig geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 462, welches bei NIEMCZYK - Dom Aukcyjny für 29.500 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Juni 2020.

