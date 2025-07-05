Dukat 1697 IK "Krönung" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Dukat 1697 "Krönung" mit Markierung IK. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 719, welches bei Stary Sklep für 37.000 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Februar 2024.

