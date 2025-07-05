PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
Dukat 1697 IK "Krönung" (Polen, August II der Starke)
Spezifikation
- MetallGold
- Gewicht3,5 g
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- WertangabeDukat
- Jahr1697
- MünzstätteDresden
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Dukat 1697 "Krönung" mit Markierung IK. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 719, welches bei Stary Sklep für 37.000 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Februar 2024.
VerkäuferStary Sklep
Datum11. Februar 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
