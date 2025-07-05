flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

Dukat 1697 IK "Krönung" (Polen, August II der Starke)

Avers Dukat 1697 IK "Krönung" - Goldmünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers Dukat 1697 IK "Krönung" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Fritz Rudolf Künker

Spezifikation

  • MetallGold
  • Gewicht3,5 g

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • WertangabeDukat
  • Jahr1697
  • MünzstätteDresden
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3900 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Dukat 1697 IK "Krönung" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (75)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Dukat 1697 "Krönung" mit Markierung IK. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 719, welches bei Stary Sklep für 37.000 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Februar 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Andere Filter
Polen Dukat 1697 IK "Krönung" auf der Auktion Künker - 5. Juli 2025
VerkäuferKünker
Datum5. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
4241 $
Preis in Auktionswährung 3600 EUR
Polen Dukat 1697 IK "Krönung" auf der Auktion Höhn - 24. Mai 2025
VerkäuferHöhn
Datum24. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
2956 $
Preis in Auktionswährung 2600 EUR
Polen Dukat 1697 IK "Krönung" auf der Auktion Numisbalt - 11. Mai 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Mai 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 IK "Krönung" auf der Auktion Busso Peus - 30. April 2025
VerkäuferBusso Peus
Datum30. April 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 IK "Krönung" auf der Auktion Höhn - 16. November 2024
VerkäuferHöhn
Datum16. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 IK "Krönung" auf der Auktion Heritage - 23. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum23. Juni 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 IK "Krönung" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 IK "Krönung" auf der Auktion Stary Sklep - 11. Februar 2024
VerkäuferStary Sklep
Datum11. Februar 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 IK "Krönung" auf der Auktion CNG - 20. September 2023
VerkäuferCNG
Datum20. September 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 IK "Krönung" auf der Auktion Stack's - 17. August 2023
VerkäuferStack's
Datum17. August 2023
ErhaltungXF45 ANACS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 IK "Krönung" auf der Auktion Künker - 17. März 2023
VerkäuferKünker
Datum17. März 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 IK "Krönung" auf der Auktion Heritage - 7. Mai 2022
VerkäuferHeritage
Datum7. Mai 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 IK "Krönung" auf der Auktion V. GADOURY - 12. März 2022
VerkäuferV. GADOURY
Datum12. März 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 IK "Krönung" auf der Auktion GINZA - 20. November 2021
VerkäuferGINZA
Datum20. November 2021
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 IK "Krönung" auf der Auktion Künker - 28. September 2021
VerkäuferKünker
Datum28. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 IK "Krönung" auf der Auktion Busso Peus - 29. April 2021
VerkäuferBusso Peus
Datum29. April 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 IK "Krönung" auf der Auktion Marciniak - 12. Februar 2021
VerkäuferMarciniak
Datum12. Februar 2021
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 IK "Krönung" auf der Auktion Künker - 29. September 2020
VerkäuferKünker
Datum29. September 2020
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 IK "Krönung" auf der Auktion Niemczyk - 20. Juni 2020
VerkäuferNiemczyk
Datum20. Juni 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 IK "Krönung" auf der Auktion Marciniak - 9. Juni 2020
VerkäuferMarciniak
Datum9. Juni 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 IK "Krönung" auf der Auktion WAG - 15. März 2020
VerkäuferWAG
Datum15. März 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
