Gedenkmünzen Dukat von August II - Polen
Dukat 1697Krönung
JahrZeichenBeschreibungKopickiVerkaufVerkauf1697IK077
Dukat 1697Krönung
JahrZeichenBeschreibungKopickiVerkaufVerkauf1697O064
Dukat 1710Wiedererlangung der polnischen Königskrone
JahrZeichenBeschreibungKopickiVerkaufVerkauf1710R5001710SilberR7031710BronzeR800
Dukat 1717Zum Tod von Anna Sophia
JahrZeichenBeschreibungKopickiVerkaufVerkauf1717IGSR300
Dukat 1719Vermählung
JahrZeichenBeschreibungKopickiVerkaufVerkauf1719IGSR3022
Dukat 1727Trauer-
JahrZeichenBeschreibungKopickiVerkaufVerkauf1727IGSR300
