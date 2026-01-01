flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

Gedenkmünzen Dukat von August II - Polen

Dukat 1697

Krönung
1697IK077
Dukat 1697

Krönung
1697O064
Dukat 1710

Wiedererlangung der polnischen Königskrone
1710R5001710SilberR7031710BronzeR800
Dukat 1717

Zum Tod von Anna Sophia
1717IGSR300
Dukat 1719

Vermählung
1719IGSR3022
Dukat 1727

Trauer-
1727IGSR300
